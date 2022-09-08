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لبنان

إصابة 4 أشخاص داخل شقّة في الشوف... إليكم ما حصل عند منتصف الليل (صور)

Lebanon 24
08-09-2022 | 05:41
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 00.30 من تاريخ اليوم الواقع في 8-9-2022، حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من مبنى سكني، في داوود العلي - الشوف.
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توازياً عملوا على إخلاء 4 مصابين من داخل الشقة أُصيبوا بضيق في التنفس جراء إنتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.
 
وتولّت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
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