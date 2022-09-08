إصابة 4 أشخاص داخل شقّة في الشوف... إليكم ما حصل عند منتصف الليل (صور)

Advertisement

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 00.30 من تاريخ اليوم الواقع في 8-9-2022، حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من مبنى سكني، في داوود العلي - الشوف.توازياً عملوا على إخلاء 4 مصابين من داخل الشقة أُصيبوا بضيق في التنفس جراء إنتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.وتولّت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.