ماذا قال القاضي سهيل عبود لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت؟

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، إنّ "القرار اتُّخذ، وعمل القاضي الرديف سيكون البتّ بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا، وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية".

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