وزير الإتّصالات: "ناطرين الفرج"

أعلن وزير الإتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ"الجديد"، أنّه عرض صيغة قانونية جديدة على أمل ان توافق عليها نقابة "أوجيرو"، وقال "ناطرين الفرج" فاليوم يعد يوما مصيرياً".

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