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لبنان

وزير الإتّصالات: "ناطرين الفرج"

Lebanon 24
08-09-2022 | 06:16
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أعلن وزير الإتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ"الجديد"، أنّه عرض صيغة قانونية جديدة على أمل ان توافق عليها نقابة "أوجيرو"، وقال "ناطرين الفرج" فاليوم يعد يوما مصيرياً".
 
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