الدعم سيرفع عن البنزين.. وسعر الصفيحة لن يتغير

توقعت مصادر في قطاع النفط أن يتم رفع الدعم كلياً عن صفيحة البنزين اعتباراً من الاسبوع المقبل، بعد ان تحولت التسعيرة هذا الاسبوع على أساس 80% من السوق الموازية و20% وفق منصة Sayrafa.

وأشارت المصادر في حديث عبر "لبنان 24" الى ان تراجع أسعار النفط عالمياً، تساعد على عدم ارتفاع سعر صفيحة البنزين بشكل كبير، فهي ستبقى عند مستوياتها اليوم مع بعض الارتفاع البسيط اذا ما استمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.