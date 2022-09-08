بو صعب يهاجم مجلس القضاء الاعلى.. ضرب بعرض الحائط القوانين

مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف #مرفأ_بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا pic.twitter.com/17waeLjz1I
— Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) September 8, 2022
مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف #مرفأ_بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا pic.twitter.com/17waeLjz1I