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لبنان

بو صعب يهاجم مجلس القضاء الاعلى.. ضرب بعرض الحائط القوانين

Lebanon 24
08-09-2022 | 07:36
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قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر  حسابه على "تويتر": "مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف ⁧‫مرفأ بيروت⁩ اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا".
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