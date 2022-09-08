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لبنان

بعد ايام على توقيفهما.. الامارات تفرج عن عضو بلدة جبشيت وابنه

Lebanon 24
08-09-2022 | 08:42
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اعلنت عائلة نحال في بلدة جبشيت الجنوبية  في بيان، "ان السلطات الاماراتية افرجت اليوم عن اللبنانيين حسين علي نحال (عضو بلدية جبشيت) وابنه محمد بعد توقيفهما منتصف حزيران الماضي في مطار دبي الدولي دون ان تعرف الاسباب لذلك.
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وسيصل المفرج عنهما عند الخامسة من عصر اليوم الى مطار بيروت الدولي".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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