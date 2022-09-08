بعد ايام على توقيفهما.. الامارات تفرج عن عضو بلدة جبشيت وابنه

Advertisement

اعلنت عائلة نحال في بلدة جبشيت الجنوبية في بيان، "ان السلطات الاماراتية افرجت اليوم عن اللبنانيين حسين علي نحال (عضو بلدية جبشيت) وابنه محمد بعد توقيفهما منتصف حزيران الماضي في مطار دبي الدولي دون ان تعرف الاسباب لذلك.وسيصل المفرج عنهما عند الخامسة من عصر اليوم الى مطار بيروت الدولي".