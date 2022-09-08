قطعوا الطريق.. أهالي بلدة جنوبية ورئيس بلديتها يحتجّون

قطع رئيس بلدية كوكبا ايلي أبو نقول وعدداً من الاهالي طريق عام كوكبا - حاصبيا، احتجاجًا على انقطاع المياه عن البلدة.



وطالب رئيس البلدية الجهات المعنية بـ"التدخل لحل الموضوع"، دون التوصل إلى نتيجة.

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