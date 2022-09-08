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لبنان

قطعوا الطريق.. أهالي بلدة جنوبية ورئيس بلديتها يحتجّون

Lebanon 24
08-09-2022 | 08:45
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قطع رئيس بلدية كوكبا ايلي أبو نقول وعدداً من الاهالي طريق عام كوكبا - حاصبيا، احتجاجًا على انقطاع المياه عن البلدة.

وطالب رئيس البلدية الجهات المعنية بـ"التدخل لحل الموضوع"، دون التوصل إلى نتيجة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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