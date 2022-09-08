​سفير الاردن يعلن استعداد بلاده لاستجرار الكهرباء الى لبنان

عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية الدكتور فادي علامة وسفير الاردن وليد الحديد للعلاقات المشتركة بين البلدين والسعي الى تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد الحديد "حرص المملكة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستعدادها لاستجرار الكهرباء منها الى لبنان".