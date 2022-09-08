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لبنان
سفير الاردن يعلن استعداد بلاده لاستجرار الكهرباء الى لبنان
Lebanon 24
08-09-2022
|
08:56
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عرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية الدكتور فادي علامة وسفير الاردن وليد الحديد للعلاقات المشتركة بين البلدين والسعي الى تعزيزها في المجالات كافة.
وأكد الحديد "حرص المملكة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستعدادها لاستجرار الكهرباء منها الى لبنان".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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