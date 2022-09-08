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لبنان

الحلبي عرض للعلاقات التربوية والثقافية اللبنانية الأوروبية مع فيازير

Lebanon 24
08-09-2022 | 09:05
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 إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مسؤولة التعاون  في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فيازير على رأس وفد من سفارة الإتحاد ضم ماكسانس دوبلان وأوليفيه بودار، في زيارة تعارف تم في خلالها عرض العلاقات التربوية والثقافية اللبنانية الأوروبية ، والمشاريع المدعومة من الإتحاد الأوروبي في التربية والتعليم .
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ووضع الوزير الحلبي فيازير في أجواء التحضيرات للعام الدراسي الجديد، والحاجات المطلوبة للأساتذة والمدارس ومصاريف التشغيل وغيرها.

ثم ترأس الوزير الحلبي إجتماعا إداريا تربويا موسعا في حضور المدير العام للتربية  عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة ، كما شارك في الإجتماع رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، ورئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد ، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي سايد بو فرنسيس ، وكان بحث في مجمل التحضيرات للعام الدراسي الجديد في التعليم العام والتعليم المهني والتقني ، ووضعهم الوزير في أجواء المراسيم المتعلقة بالمساعدة الإجتماعية والبدلات المالية التي أصبحت قيد التوقيع لدى رئيس الجمهورية.
 كما أكد ان" كل المتأخرات عن العام الدراسي بما فيها بدل النقل، سوف تدفع قبل نهاية الشهر الحالي.
 وكان عرض لعدد أيام التعليم والسيناريو المتعلق بها لجهة المناهج والدروس المطلوبة. 
وتم التوافق على المباشرة بالتسجيل للتلامذة اللبنانيين والذين من أم لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية فقط للمرحلة الراهنة، في الموعد المحدد في 15 أيلول.
المصدر: الوكالة الوطنية
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