"على الجميع إدراك هذه الحقيقة"... عون: اللبنانيون لا يختلفون على الوطن

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "اللبنانيين يختلفون في السياسة لكنهم لا يختلفون على الوطن وعلى الجميع ان يدرك هذه الحقيقة".واعتبر عون خلال منحه النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر وسام الاستحقاق الوطني اللبناني المذهب تقديراً لعطاءاته الوطنية والفكرية والثقافية ولمسيرته الريادية في الحياة الوطنية اللبنانية، أن "لبنان يشكل بتكوينه صورة عن العالم"، ولفت الى ان هذا ما دعاه "للمطالبة في الأمم المتحدة بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".من جهته، قال أبي نصر في كلمته متوجهاً إلى عون: "إنَّ الوسام َالذي تكرَّمتم بمنحي إيَّاه، هو دلالةٌ على إيمانِكم بهذا الوطن العظيم، وعلى نِضالِكم الدائمِ في سبيلهِ، متحمِّلينَ المشَاقَّ، متلّقِّينَ كلَّ أنواعِ الانتقاد وهو دَلالةٌ على تقديركُم الكبير لكلِّ عملٍ يَرمي إلى الإضاءةِ على الصفحاتِ المجيدةِ من تاريخِ لبنان. فشكراً لكم على التفاتَتِكم الكريمة، وعلى اهتمامِكم ووفائِكم".وأضاف: "أطالَ الله في عمركم، وأمَدَّكُم بوافرِ الصحة، لتظلُّوا في الخندقِ الأوَّل للدفاعِ عن لبنانَ، الذي خَدمْتموه بإخلاصٍ في المؤسَّسةِ العسكريَّة مُناضلاً وطنياً، وفي المجلس النيابي نائباً على رأسِ كتلةٍ نيابيَّة كبيرة ووازنَة كان لها الدورُ البارزُ في الحياة التشريعيَّة، مُستلهِمَةً مصلحةَ لبنانَ العليا. ورئيساً للجمهورية واجهتم وتواجهون كمًّا هائلاً من الصعاب، بحكمةٍ وثباتٍ ورباطةِ جأشٍ، على الرَّغم من كلِّ الكوارث التي حلَّت بلبنانَ طبيعيّة كانت أم مفتعلة"، وأضاف "أنا على يقين أنَّه بعد انقضاءِ عَهدِكم، ستعودون إلى مُعتَرَكِ الجهاد، كما في زمن ِالبدايات وربَّما أكثر.