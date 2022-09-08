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لبنان
"على الجميع إدراك هذه الحقيقة"... عون: اللبنانيون لا يختلفون على الوطن
Lebanon 24
08-09-2022
|
08:52
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "اللبنانيين يختلفون في السياسة لكنهم لا يختلفون على الوطن وعلى الجميع ان يدرك هذه الحقيقة".
واعتبر عون خلال منحه النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر وسام الاستحقاق الوطني اللبناني المذهب تقديراً لعطاءاته الوطنية والفكرية والثقافية ولمسيرته الريادية في الحياة الوطنية اللبنانية، أن "لبنان يشكل بتكوينه صورة عن العالم"، ولفت الى ان هذا ما دعاه "للمطالبة في الأمم المتحدة بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".
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من جهته، قال أبي نصر في كلمته متوجهاً إلى عون: "إنَّ الوسام َالذي تكرَّمتم بمنحي إيَّاه، هو دلالةٌ على إيمانِكم بهذا الوطن العظيم، وعلى نِضالِكم الدائمِ في سبيلهِ، متحمِّلينَ المشَاقَّ، متلّقِّينَ كلَّ أنواعِ الانتقاد وهو دَلالةٌ على تقديركُم الكبير لكلِّ عملٍ يَرمي إلى الإضاءةِ على الصفحاتِ المجيدةِ من تاريخِ لبنان. فشكراً لكم على التفاتَتِكم الكريمة، وعلى اهتمامِكم ووفائِكم".
وأضاف: "أطالَ الله في عمركم، وأمَدَّكُم بوافرِ الصحة، لتظلُّوا في الخندقِ الأوَّل للدفاعِ عن لبنانَ، الذي خَدمْتموه بإخلاصٍ في المؤسَّسةِ العسكريَّة مُناضلاً وطنياً، وفي المجلس النيابي نائباً على رأسِ كتلةٍ نيابيَّة كبيرة ووازنَة كان لها الدورُ البارزُ في الحياة التشريعيَّة، مُستلهِمَةً مصلحةَ لبنانَ العليا. ورئيساً للجمهورية واجهتم وتواجهون كمًّا هائلاً من الصعاب، بحكمةٍ وثباتٍ ورباطةِ جأشٍ، على الرَّغم من كلِّ الكوارث التي حلَّت بلبنانَ طبيعيّة كانت أم مفتعلة"، وأضاف "أنا على يقين أنَّه بعد انقضاءِ عَهدِكم، ستعودون إلى مُعتَرَكِ الجهاد، كما في زمن ِالبدايات وربَّما أكثر.
كلمة عون
وكانت كلمة للرئيس عون جاء فيها: "اجتمعنا اليوم للاحتفال بتكريم النائب السابق نعمة الله ابي نصر المعروف بحب لبنان وحضارته، وجميعنا لبنانيون ومتعددون دينيا، لكننا موحدون بمحبة الوطن. ان لبنان يشكل بتكوينه صورة عن العالم اجمع مما دعاني يوما لاطالب في الأمم المتحدة بـانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار". وقد صوتت عليها 165 دولة في ظل معارضة الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي.
ان هذه الاكاديمية هي للقاء والحوار، ونحن في لبنان نختلف سياسيا لكننا لسنا مختلفون على الوطن، وعلى الجميع ان يدرك هذه الحقيقة . جميعنا حريصون على حياتنا الوطنية مهما اختلفنا في السياسة. ففي السياسة الجميع مختلف حتى في الخارج ذلك ان الدول التي تتبع النظام الديموقراطي تشهد خلافات سياسية من حين الى آخر، الا ان ابناءها يعودون ويجتمعون على الوطن. لذلك نحن المجتمعون اليوم نشكل نموذجا من الشعب اللبناني الذي لا يختلف على الوطن ولكن يمكن ان يكون مختلفا بالسياسة".
رحمة
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات المتسارعة محلياً واقليمياً.
وبعد اللقاء، أكد رحمة أن "رئاسة الجمهورية رمز وطني تتمثل في شاغل هذا الموقع بصرف النظر عن أي اعتبار آخر سياسي، شخصي او مصلحي. ومن الضرورة بمكان انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، لأنه مهما اجتهدنا، وفي ظل هذه الاوضاع الكارثية التي ينوء تحتها الوطن والمواطن، يجب تشكيل حكومة اليوم قبل الغد وانتخاب رئيس في المهلة الدستورية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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