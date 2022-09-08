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لبنان

وصول البطريرك الراعي إلى عيناتا

Lebanon 24
08-09-2022 | 09:08
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 استهل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الراعوية إلى أبرشية بعلبك- دير الأحمر المارونية، بزيارة بلدة عيناتا، حيث وصل إلى باحة كنيسة القديسين سركيس وباخوس، عند الساعة الثالثة والنصف، وكان في استقباله راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمه، النائب السابق إميل رحمة، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان الفخري، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمه، ورؤساء ومخاتير بلدات وفاعليات المنطقة. 
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ومنح البركة للمؤمنين الذين تجمعوا داخل قاعة الكنيسة وفي ساحتها الخارجية.

وتشمل زيارة البطريرك الراعي المحطات التالية: كنيسة مار شربل في البليقة، وتكريس المذبح ومنح البركة للمؤمنين. 

وبرنامج زيارة البطريرك الراعي إلى بلدة دير الأحمر، تبدأ من كنيسة مار ميخائيل، وتكريس المذبح ومنح البركة للمؤمنين، ثم تبريك كنيسة مار يوسف، والإنطلاق بمسيرة باتجاه كنيسة سيدة البرج الأثرية، وبعد تبريك الكنيسة، وافتتاح المركز الرسولي بقرب الكنيسة، سيترأس مساء القداس الإلهي في ساحة كنيسة سيدة البرج. 

والمحطة الأخيرة في نهاية الجولة الرعوية، هي بتبريك الطابق الثاني في مطرانية- دير الأحمر، والعشاء عند التاسعة مساء مع الفاعليات المدنية والروحية في باحة المطرانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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