تراجع طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement وكان سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين 35250 و35300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الخميس ما بين 35200 و35250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.