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لبنان

وزير الثقافة يغرّد مهنئاً "مياس"... ماذا قال؟

Lebanon 24
08-09-2022 | 09:38
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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "تويتر" لمناسبة تأهل فرقة "مياس الى النهائيات في برنامج America's Got Talent" قائلاً:" منذ اللحظة الأولى كنا على ثقة بأنّ النجاح حليفكم الدائم لأنكم تعملون بقلب واحد وتجانس ومحبة". 
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وأضاف: "مياس أبدعتم، سحرتم القلوب... أنتم قيمة مضافة للفن العالمي، أنتم فخر لبنان".

وختم تغريدته قائلاً: "الشكر لكم كل الشكر... وكل التوفيق في المراحل النهائية".
 
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