وزير الثقافة يغرّد مهنئاً "مياس"... ماذا قال؟

Advertisement

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "تويتر" لمناسبة تأهل فرقة "مياس الى النهائيات في برنامج America's Got Talent" قائلاً:" منذ اللحظة الأولى كنا على ثقة بأنّ النجاح حليفكم الدائم لأنكم تعملون بقلب واحد وتجانس ومحبة".وأضاف: "مياس أبدعتم، سحرتم القلوب... أنتم قيمة مضافة للفن العالمي، أنتم فخر لبنان".وختم تغريدته قائلاً: "الشكر لكم كل الشكر... وكل التوفيق في المراحل النهائية".