وزير الثقافة يغرّد مهنئاً "مياس"... ماذا قال؟

منذ اللحظة الأولى كنّا على ثقة بأنّ النجاح حليفكم الدائم لأنكم تعملون بقلبٍ واحدٍ وتجانسٍ ومحبّة.#مياس أبدعتم، سحرتم القلوب... أنتم قيمة مضافة للفنّ العالمي، أنتم فخر لبنان.
الشكر لكم كلّ الشّكر... وكلّ التوفيق في المراحل النهائيّة.#لبنان pic.twitter.com/7neF2jVgVv
— القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) September 8, 2022
منذ اللحظة الأولى كنّا على ثقة بأنّ النجاح حليفكم الدائم لأنكم تعملون بقلبٍ واحدٍ وتجانسٍ ومحبّة.#مياس أبدعتم، سحرتم القلوب... أنتم قيمة مضافة للفنّ العالمي، أنتم فخر لبنان.