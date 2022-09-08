Advertisement

لبنان

كتاب "تحذير" من اتحاد بلديات المتن الشمالي إلى وزير الداخلية

Lebanon 24
08-09-2022 | 09:51
A-
A+
Doc-P-988634-637982526726202132.jpg
Doc-P-988634-637982526726202132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفع اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، حذر من خلاله التوقف عن تأمين الخدمات في البلديات التابعة للاتحاد في حال عدم الأخذ بعين الإعتبار المُقرّرات التي صدرت عن الإتحاد في اجتماعه الأخير، وذلك لمعالجات العقبات التي تحول دون تطبيق قانون الشراء العام الذي دخل حيّز التنفيز في شهر تموز المُنصرم.
Advertisement
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2022-09-08
12:54 | 2022-09-08
12:09 | 2022-09-08
11:47 | 2022-09-08
11:40 | 2022-09-08
11:39 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website