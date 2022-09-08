كتاب "تحذير" من اتحاد بلديات المتن الشمالي إلى وزير الداخلية

رفع اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، حذر من خلاله التوقف عن تأمين الخدمات في البلديات التابعة للاتحاد في حال عدم الأخذ بعين الإعتبار المُقرّرات التي صدرت عن الإتحاد في اجتماعه الأخير، وذلك لمعالجات العقبات التي تحول دون تطبيق قانون الشراء العام الذي دخل حيّز التنفيز في شهر تموز المُنصرم.

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