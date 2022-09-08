كمين محكم... هكذا وقع أحد أخطر المطلوبين بقبضة المخابرات!

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش في زحلة، في كمين محكم في بلدة رياق، أحد اخطر المطلوبين ويدعى "ح.م".



و"ح.م" ملاحق بسبب جرائمه في مجال السرقات وعمليات الاحتيال التي طاولت عدداً من الأشخاص وبملايين الدولارات.

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