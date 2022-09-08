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لبنان
كمين محكم... هكذا وقع أحد أخطر المطلوبين بقبضة المخابرات!
Lebanon 24
08-09-2022
|
09:44
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أوقفت مديرية المخابرات في الجيش في زحلة، في كمين محكم في بلدة رياق، أحد اخطر المطلوبين ويدعى "ح.م".
و"ح.م" ملاحق بسبب جرائمه في مجال السرقات وعمليات الاحتيال التي طاولت عدداً من الأشخاص وبملايين الدولارات.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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مخابرات
كمين
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