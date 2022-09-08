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لبنان

ميقاتي رأس اجتماعاً للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية... وتداول في هذه السيناريوهات

Lebanon 24
08-09-2022 | 12:26
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه كل من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض ،وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير،  الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي .
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الوزير حجار
واعلن الوزير حجار في تصريح  بعد الاجتماع:"عقدت اللجنة المالية برئاسة دولة الرئيس الاستاذ نجيب ميقاتي اليوم وبوجود كل أعضاء اللجنة الوزارية وتم التداول في سيناريوهات بما يختص بالقطاع العام وخاصة القوى الأمنية، التربية، القضاء، أوجيرو، وهذه السيناريوهات طرحت على الطاولة بما يختص بمن هو في القطاع العام وبمن هو متقاعد، وستبقى جلسات اللجنة المالية منعقدة وغدا سيكون لنا اجتماع عند الساعة الرابعة، لاستكمال البحث وأخذ القرارات المناسبة.

الوزير سليم 
وقال الوزير سليم: بدل النقل الذي كان مقررا للعسكريين ويبلغ مليون ومئتي الف ليرة في الشهر، قررت اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس أن يصبح  مليون وثمانمائة الف ليرة شهريا. وكنا أيضا بالنسبة للرواتب نعطي مساعدة اجتماعية  تضاف للرواتب للتخفيف من حاجة العسكريين فى كل الأسلاك، ويجري درسها بشكل سريع، وفي وقت قريب جدا قد يكون غدا، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريين في الخدمة وفي التقاعد من كافة الأسلاك.
وردا على سؤال عن المساعدة قال: هناك مساعدة كانت تعطى كراتب شهري، وهذا المبلغ سيضاف ولكن لم يقرر بعد كيف، وأن شاء الله تتمكن اللجنة أن تقرر غدا كم ستعطي العسكريين للتخفيف من معاناتهم.
 
 
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