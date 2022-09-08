وسام جوقة الشرف لضابط فرنسي في "اليونيفيل"

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اقيم احتفال عسكري في مقر قوات الامم المتحدة العاملة في لبنان في الناقورة، قلّد في خلاله رئيس اركان القوات الدولية الجنرال برونو هيلوي وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط الى الكولونيل فنسان لافيل من القوة الفرنسية العاملة قي "اليونيفيل" في الجنوب.وحضر الاحتفال الجنرال لينيكوجيل لوكوك ورئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم، الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في بيروت الكولونيل ميدينا، اضافة الى عدد من الضباط الفرنسيين العاملين في لبنان وعائلاتهم.