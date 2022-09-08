Advertisement

لبنان

وسام جوقة الشرف لضابط فرنسي في "اليونيفيل"

Lebanon 24
08-09-2022 | 10:22
A-
A+
Doc-P-988640-637982546153591130.PNG
Doc-P-988640-637982546153591130.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقيم  احتفال عسكري في مقر قوات الامم المتحدة العاملة في لبنان في الناقورة، قلّد في خلاله رئيس اركان القوات الدولية الجنرال برونو هيلوي وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط الى الكولونيل فنسان لافيل من القوة الفرنسية العاملة قي "اليونيفيل" في الجنوب.
Advertisement
وحضر الاحتفال الجنرال لينيكوجيل لوكوك ورئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم، الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في بيروت الكولونيل ميدينا، اضافة الى عدد من الضباط الفرنسيين العاملين في لبنان وعائلاتهم. 
 
وبعدها، القى السفير كرم محاضرة بالضباط الفرنسيين الموجودين، ركّز فيها على عمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان وفرنسا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2022-09-08
12:54 | 2022-09-08
12:09 | 2022-09-08
11:47 | 2022-09-08
11:40 | 2022-09-08
11:39 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website