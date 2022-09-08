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لبنان

تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفنلندية للجيش

Lebanon 24
08-09-2022 | 10:50
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أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات ــ صور، حفل تكريمي لمناسبة الانتهاء من تنفيذ أشغال لتأهيل مبنى في قيادة قطاع جنوب الليطاني وغرفة إيجاز لصالح مكتب أمن صور ومشروع هبة لمستوصف حاصبيا العسكري، قدمتها السلطات الفنلندية هبة لقطاع جنوب الليطاني في الجيش، وذلك بحضور قائد القطاع العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد الوحدة الفنلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إلى جانب عدد من الضباط.
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وألقى قائد الوحدة الفنلندية كلمة بالمناسبة، أكد فيها أهمية التعاون بين وحدات الجيش ووحدة بلاده، مشيداً بالجهود المبذولة للحفاظ على أمن المناطق الجنوبية واستقرارها. وألقى العميد الركن القبياتي كلمة جاء فيها:" لقد أثبتت الوحدة الفنلندية منذ بدء مشاركتها في اليونيفيل التزامًا صادقًا وراسخًا بقيم الصداقة والمودّة بين الشعبين اللبناني والفنلندي. يتوازى هذا الجانب الإنساني مع قدرٍ عالٍ من الاحتراف والتنظيم يُظهِرُهُ العناصر الفنلنديون أثناء تنفيذ المهمّات بالتنسيق مع الجيش، وفْق القرار 1701 ومندرجاته، ويؤدّون بذلك دورًا حاسمًا في حفظ السلام في الجنوب".
وفي الختام، قدّم العميد الركن القبياتي باسم العماد قائد الجيش درعاً تذكارياً إلى قائد الوحدة الفنلندية تقديراً لجهوده.
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