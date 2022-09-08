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لبنان

لقاء بين قائد الجيش والسفير المصري.. ماذا دار بينهما؟

Lebanon 24
08-09-2022 | 10:48
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كما واستقبل السفير المصري في لبنان ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العميد محمد ابراهيم فتوح شيحة، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. 
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كذلك استقبل عون رئيس ومؤسس "مجموعة طلال أبو غزالة العالمية" الدكتور طلال أبو غزالة على رأس وفد مرافق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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