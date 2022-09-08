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لبنان

مخططات لضرب مراكز عسكرية.. عمليات أمنية توقع بعناصر خلية إرهابية!

Lebanon 24
08-09-2022 | 10:59
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، عناصر خلية إرهابية أُوقفوا في إحدى بلدات البقاع الغربي بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها المديرية في المنطقة المذكورة، حيث ضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وقد تبين ارتباط أفرادها بإحدى التنظيمات الإرهابية، وتنفيذهم رمايات وتدريبات عسكرية في جرود المنطقة، وتخطيطهم لضرب مراكز عسكرية وتبادلهم صوراً جوية لتلك المراكز، ويُديرهم أحد الأشخاص الموجودين خارج الأراضي اللبنانية.
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