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لبنان

هوكشتين في تل أبيب.. وملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على طاولة البحث

Lebanon 24
08-09-2022 | 10:59
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نقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتين وصل إلى تل أبيب، وسيجتمع مساءً مع مستشار الأمن القومي ومع مدير عام وزارة الخارجية.
 
وأفادت وسائل الإعلام أن هوكشتين سيناقش في تل أبيب المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية. 
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هوكشتين

تل أبيب

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