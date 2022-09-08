هوكشتين في تل أبيب.. وملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على طاولة البحث

نقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتين وصل إلى تل أبيب، وسيجتمع مساءً مع مستشار الأمن القومي ومع مدير عام وزارة الخارجية.

وأفادت وسائل الإعلام أن هوكشتين سيناقش في تل أبيب المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية.