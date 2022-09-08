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لبنان

حجم التداول على SAYRAFA... كم بلغ؟

Lebanon 24
08-09-2022 | 11:13
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 اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 33 مليون دولار أميركي بمعدل 28200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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