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لبنان

على أوتوستراد القلمون... انحرفت السيارة عن مسارها وسقطت داخل مجرى للمياه

Lebanon 24
08-09-2022 | 11:28
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‎انقلبت سيارة "رابيد" كان يقودها أحد المواطنين على اوتوستراد القلمون حيث انحرفت عن مسارها وسقطت داخل مجرى للمياه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل سائق السيارة إلى مستشفى هيكل للعلاج.
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