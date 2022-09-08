الراعي: لبنان أرض العنفوان والصمود والإيمان

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بارك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في باحة كنيسة القديسين سركيس وباخوس في بلدة عيناتا بيت كاهن الرعية الأب سليم خضرا.وشكر الراعي أهالي عيناتا وابناء الأبرشية على حفاوة الاستقبال، وقال: "استذكرت كم كانت نظرة الكاردينال بطرس صفير واسعة، عندما فصل البطريركية دير الأحمر وجعلها ابرشية مستقلة، وأتى مطارنة حسنوا بالارشيف، واليوم أتى المطران حنا رحمه، وحلّق في عمله وبإدارة الأبرشية، وإنني احيي المطران رحمه على عطائه وعنفوانه، وأتمنى لكم كل خير وبركة".وأضاف: "كونوا على ثقة ان هذه الزيارة عزيزة على قلبي، ولكم كل المحبة من القلب. واتمنى ان يرجع لبنان مثل شعبه ويبقى أرض العنفوان والصمود والإيمان".