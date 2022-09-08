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لبنان

تمرين للجيش يحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية محصنة

Lebanon 24
08-09-2022 | 11:35
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صدر عن الجيش عبر صفحته على "فيسبوك" البيان الآتي:
 
نفذ عناصر من فوج التدخل الخامس تمرينًا يحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية محصنة في أماكن مبنية والقضاء عليها، تخلله استعمال أسلحة خفيفة وإطلاق ذخيرة حية، وذلك في منطقة كفرفالوس.‎‎
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