تمرين للجيش يحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية محصنة

صدر عن الجيش عبر صفحته على "فيسبوك" البيان الآتي:

نفذ عناصر من فوج التدخل الخامس تمرينًا يحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية محصنة في أماكن مبنية والقضاء عليها، تخلله استعمال أسلحة خفيفة وإطلاق ذخيرة حية، وذلك في منطقة كفرفالوس.‎‎