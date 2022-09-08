حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1212025.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10642.