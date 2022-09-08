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لبنان

هل سيلتقي ميقاتي هوكشتاين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2022 | 12:54
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علم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيستقبل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية أنوس هوكشتاين عند الثانية بعد ظهر غد الجمعة في السراي الحكومي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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رادار لبنان24

انوس هوكشتاين

ميقاتي

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