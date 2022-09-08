الخازن شارك في مأدبة غداء أقامها طوق على شرف الراعي في عيون أرغش

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لبى النائب فريد هيكل الخازن دعوة النائب وليم طوق لمواكبة زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الراعوية إلى أبرشية بعلبك - دير الأحمر المارونية.وشارك الخازن في مأدبة الغداء، التي أقامها طوق على شرف الراعي في عيون أرغش، مؤكدا "دعمه لمواقف الراعي الوطنية"، معتبرا إياها "الصوت الصارخ في لبنان".وأثنى على "مساعي الراعي لإجراء الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية".