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لبنان

الخازن شارك في مأدبة غداء أقامها طوق على شرف الراعي في عيون أرغش

Lebanon 24
08-09-2022 | 13:05
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لبى النائب فريد هيكل الخازن دعوة النائب وليم طوق لمواكبة زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الراعوية إلى أبرشية بعلبك - دير الأحمر المارونية.

وشارك الخازن في مأدبة الغداء، التي أقامها طوق على شرف الراعي في عيون أرغش، مؤكدا "دعمه لمواقف الراعي الوطنية"، معتبرا إياها "الصوت الصارخ في لبنان".
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وأثنى على "مساعي الراعي لإجراء الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية".
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