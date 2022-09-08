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لبنان

توقيف 3 أشخاص لتشكيلهم عصابة لسرقة المازوت في منطقة البداوي

Lebanon 24
08-09-2022 | 13:09
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي المواطنين (ع.م.) و(ع.س.) و(م.ه.)، لتشكيلهم عصابة تقوم بسرقة مادة المازوت من منشآت نفط البداوي.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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