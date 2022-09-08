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لبنان

هل تراجع موظفو "أوجيرو" عن إضرابهم؟

Lebanon 24
08-09-2022 | 13:41
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أفادت معلومات قناة الـ"ال بي سي" أن إضراب موظفي هيئة أوجيرو مستمر، واجتماعٌ سيعقد بين نقابة الموظفين ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم صباح غد الجمعة في الوزارة لإستكمال المفاوضات. 
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