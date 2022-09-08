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لبنان

الشامي: الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:08
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أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أن “الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة مكتوبة ومفصلة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع تضمينها ما شرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للنواب، ونحن منكبّون حالياً على دراسة قانون إعادة هيكلة المصارف وسنحيله قريباً جداً على المجلس لاقراره”.
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وأوضح في حديث للـmtv، أن “توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ممكن قبل نهاية العهد اذا طبّقنا الشروط المسبقة ولكن لا شيء يمنع توقيعه خلال الفراغ والتأخير سيحتم تغييراً في الاطار الماكرواقتصادي والمهل لكن ليس في الجوهر”.

وأضاف الشامي: “حتى الآن لم أسمع أحداً يقول علناً أنه لا يريد صندوق النقد اما بالفعل فسنرى في الايام المقبلة ومن المفترض أن يكون النواب جاهزين لمناقشة الكابيتال كونترول بعد أن نحيل الخطة ونتعاطى بجدية مع ملاحظات الصندوق على رفع السرية المصرفية”.
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