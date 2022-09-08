وزير الدفاع: مبروك للعسكريين إكتمال الخطوات الإدارية للمباشرة بدفع بدل النقل الشهري

غرد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم عبر حسابه على "تويتر": "مبروك للعسكريين إكتمال الخطوات الإدارية للمباشرة بدفع بدل النقل الشهري، وأعاهدكم الإستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الحقوق التي تستحقونها لتخفيف معاناتكم".

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