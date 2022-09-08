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لبنان

وزير الدفاع: مبروك للعسكريين إكتمال الخطوات الإدارية للمباشرة بدفع بدل النقل الشهري

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:19
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غرد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم عبر حسابه على "تويتر": "مبروك للعسكريين إكتمال الخطوات الإدارية للمباشرة بدفع بدل النقل الشهري، وأعاهدكم الإستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الحقوق التي تستحقونها لتخفيف معاناتكم".
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