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لبنان

بسبب الماء.. وفاة طفل رضيع في طرابلس

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:21
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توفي طفل رضيع يبلغ من العمر ٧ اشهر في منطقة القبة - طرابلس.
 
وبحسب ما افادت المصادر ان حالة الوفاة جاءت نتيجة اختناقه اثناء تناوله الماء.
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