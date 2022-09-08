الراعي يلتقي طوق: نرفض سياسة الحزب الواحد واللون الواحد والقرار الواحد

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استضاف النائب ملحم جبران طوق، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى مائدة غداء في منطقة عيون ارغش، في مناسبة الجولة الرعوية التي قام بها في منطقة بعلبك - الهرمل اليوم .ووصف الراعي بعض السياسيين الذين يواصلون تدمير البلاد "بالحطابين الذين يتعاملون مع شعبهم وكأنهم حطب".ورفض "سياسة الحزب الواحد واللون الواحد والقرار الواحد"، مشددا على "مبدأ الشراكة التي تصون البلاد والعباد والكرامات".