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لبنان

الراعي يلتقي طوق: نرفض سياسة الحزب الواحد واللون الواحد والقرار الواحد

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:45
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استضاف النائب ملحم جبران طوق، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى مائدة غداء في منطقة عيون ارغش، في مناسبة الجولة الرعوية التي قام بها في منطقة بعلبك - الهرمل اليوم .

ووصف الراعي بعض السياسيين الذين يواصلون تدمير البلاد "بالحطابين الذين يتعاملون مع شعبهم وكأنهم حطب".
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ورفض "سياسة الحزب الواحد واللون الواحد والقرار الواحد"، مشددا على "مبدأ الشراكة التي تصون البلاد والعباد والكرامات".
 
بدوره، دعا طوق إلى "الاسراع في تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتملك المظلة الشرعية المطلوبة، منعا لأي التباس دستوري يزيد الامور سوءا"، مطالبا بضرورة "انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة، منعا لأي فراغ مهما كانت اسبابه، ورفضا لأي اجتهاد يبيح رئيسا بالوكالة او رئيسا بالقوة".
 
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