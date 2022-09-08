أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام منزل عبود: لإكمال القاضي البيطار التحقيق

ينفذ في هذه الأثناء أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بلدة بلونة كسروان، حاملين صور أبنائهم ومطالبين باستقلالية القضاء وأن يستمر القاضي طارق البيطار بإكمال التحقيق في إنفجار المرفأ. وتنفذ وحدات الجيش إنتشارا أمنيا في محيط وأمام منزل القاضي عبود.

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