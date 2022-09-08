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لبنان

لغط قوي

Lebanon 24
08-09-2022 | 17:13
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يدور لغط قوي في عدد من المصارف حول مصير منصة صيرفة، على المستويات كافة، بعد إقرار الموازنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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