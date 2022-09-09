30
o
بيروت
30
o
طرابلس
16
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل انقطعت الجسور بين ميقاتي وعون؟
Lebanon 24
09-09-2022
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طارق ترشيشي في" الجمهورية": ما استوقف الأوساط السياسية هي المواقف الهجومية التي عبّر عنها الرئيس ميشال عون لـ"الجمهورية" أمس، حيث وجدت فيها انعكاساً للتعقيدات التي تواجه الاستحقاقات الداخلية وكذلك الاستحقاقات الاقليمية والدولية. اذ بدا عون انّه قطع كل جسور التواصل بينه وبين الآخرين، وتحديداً بينه وبين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، عندما حمّلهما مباشرة ومداورة مسؤولية مشتركة عن "عرقلة" تأليف الحكومة خلافاً لرغبته، إن لم نقل لشروطه.
Advertisement
المطلعون على موقف ميقاتي استغربوا مواقف عون وتخوفوا من ان تكون القطيعة قد وقعت بين الرجلين، ما سيؤثر سلباً على الاستحقاقين الرئاسي والحكومي. ويقول هؤلاء، انّ عون "كشف في آخر عهده كل ما حاول إخفاءه طوال هذا العهد من تبادل ادوار بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ما يعني انّه كشف عن وجهه الحقيقي في طريقة التعامل مع الآخرين منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الاول 2016". ويضيفون، انّ ميقاتي "منذ تكليفه الحكومة كان يحاول الفصل في ما يتخذه من خطوات ومواقف بين عون وباسيل، ولكن ما عبّر عنه رئيس الجمهورية الآن كشف انّه كان يقف خلف باسيل في ما يتخذه الاخير من مواقف، وهي مواقف لم تترك لرئيس الجمهورية مجالاً للصلح مع أي فريق سياسي، وهذه كانت احدى أهم اسباب عدم نجاح العهد في التعاطي مع الآخرين".
ويضيف المطلعون، انّه "في الوقت الذي كان ميقاتي يتعاطى مع عون كشريك له في تأليف الحكومة ولا علاقة لباسيل بهذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد، إذ به يكتشف انّ باسيل كان يتدخّل لدى عون في الامر ويعطّل امكانية التفاهم على الحكومة، وإذ بميقاتي يتفاجأ برئيس الجمهورية هذه المرة يحرق المراحل ويعلنها معركة مباشرة ضده، معتمداً لغة التحدّي التي استخدمها عام 1989، ولكن فاته هذه المرة انّ تقدّمه في السن لم يعد يطاوعه لرفع الصوت عالياً في وجه الآخرين كما فعل في ذلك العام.
ويقول وثيقو صلة بالعلاقة بين عون وميقاتي، انّه "فات رئيس الجمهورية انّ زمن "اتفاق الطائف" غيّر كل المعادلات، حيث لا يمكنه الانقلاب عليه بقوة الامر الواقع. فمثل هذا الانقلاب إن حصل لن يمرّ، لأنّه لن يكون في وجه ميقاتي فقط وانما في وجه جميع القوى والشرائح التي تتمسك باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه، وبالتالي لا يمكنها السماح بالانقلاب عليه لأنّه بات دستور البلاد منذ مصادقة مجلس النواب على الاصلاحات الدستورية التي انبثقت منه عام 1990".
ويلفت هؤلاء "انّ رئيس الجمهورية أقسم على الحفاظ على الدستور عند انتخابه في مجلس النواب عام 2016، فكيف له ان يخالف هذا الدستور بالتلويح باتخاذ خطوات يؤكّد فيها انّه لن يقبل بتولّي صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول فراغ في سدّة الرئاسة إذا تعذّر انتخاب رئيس جديد، فيما الدستور يلزمه بمغادرة قصر الرئاسة إلى منزله لحظة انتهاء ولايته من دون اي إبطاء، سواء انتُخب رئيس جديد أو وقع الفراغ، حتى انّه اذا تأخّر لدقائق عن المغادرة عُدَّ مخالفاً للدستور، خصوصاً انّ هذا الدستور ينص في احدى مواده على ان لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بمسؤوليته "الّا في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"خطوة غير عادية" في القصر.. ماذا يحدث فور وفاة ملكة بريطانيا؟
Lebanon 24
"خطوة غير عادية" في القصر.. ماذا يحدث فور وفاة ملكة بريطانيا؟
10:30 | 2022-09-08
08/09/2022 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم إلى جميع الإدارات العامة... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
تعميم إلى جميع الإدارات العامة... ماذا جاء فيه؟
06:53 | 2022-09-08
08/09/2022 06:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دلائل مُرتبطة بـ"حزب الله".. هل حسم "خياراته" الرئاسيّة؟
Lebanon 24
دلائل مُرتبطة بـ"حزب الله".. هل حسم "خياراته" الرئاسيّة؟
06:00 | 2022-09-08
08/09/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الملك تشارلز الذي سيجلس على عرش بريطانيا؟
Lebanon 24
من هو الملك تشارلز الذي سيجلس على عرش بريطانيا؟
15:00 | 2022-09-08
08/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف اللبنانيين مهددون.. إدفعوا "فريش"
Lebanon 24
آلاف اللبنانيين مهددون.. إدفعوا "فريش"
07:15 | 2022-09-08
08/09/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2022-09-09
برّي ينتقل إلى "المُواجهة".. هكذا سيتحّرك ضدّ "تعنّت" باسيل
03:15 | 2022-09-09
السّاعة 12.. ماذا سيشهد قصر بعبدا؟
03:04 | 2022-09-09
كيف علّق نادي القضاة على تعيين محقق عدلي رديف؟
03:00 | 2022-09-09
سببان وراء رفض باسيل دعم فرنجية!
02:59 | 2022-09-09
هرجٌ ومرجٌ داخل وزارة العدل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
02:58 | 2022-09-09
حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.. قصر بعبدا يُنكّس الأعلام (صورة)
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
09/09/2022 10:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact