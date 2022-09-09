عون معزيا بوفاة الملكة إليزابيت: نفتقد داعمة لوحدة لبنان

عزى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الملك تشارلز بوفاة الملكة اليزابيت الثانية، وقال عبر "تويتر": "نفتقد مرجعية عالمية ونموذج عمل ومدرسة تحتذى في إحترام القيم الانسانية والأخلاقية، والواجب الوطني، وداعمة لوحدة لبنان وسلامة اراضيه."

الرئيس عون معزياً الملك تشارلز بوفاة الملكة اليزابيت الثانية:



Advertisement

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 9, 2022

نفتقد مرجعية عالمية ونموذج عمل ومدرسة تحتذى في إحترام القيم الانسانية والأخلاقية، والواجب الوطني، وداعمة لوحدة لبنان وسلامة اراضيه

كما عزى الرئيس عون رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس وقال: "ترك رحيل الملكة اليزابيت الحزن في نفوس اللبنانيين، الذين عرفوها لعقود عديدة، طوال فترة حكمها المديدة، وقد كانت دائما الى جانبهم، لا سيما في الظروف الأليمة التي إجتازها لبنان".