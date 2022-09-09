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لبنان

عون معزيا بوفاة الملكة إليزابيت: نفتقد داعمة لوحدة لبنان

Lebanon 24
09-09-2022 | 00:33
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عزى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الملك تشارلز بوفاة الملكة اليزابيت الثانية، وقال عبر "تويتر": "نفتقد مرجعية عالمية ونموذج عمل ومدرسة تحتذى في إحترام القيم الانسانية والأخلاقية، والواجب الوطني، وداعمة لوحدة لبنان وسلامة اراضيه."

الرئيس عون معزياً الملك تشارلز بوفاة الملكة اليزابيت الثانية:

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نفتقد مرجعية عالمية ونموذج عمل ومدرسة تحتذى في إحترام القيم الانسانية والأخلاقية، والواجب الوطني، وداعمة لوحدة لبنان وسلامة اراضيه

 
 

كما عزى الرئيس عون رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس وقال: "ترك رحيل الملكة اليزابيت الحزن في نفوس اللبنانيين، الذين عرفوها لعقود عديدة، طوال فترة حكمها المديدة، وقد كانت دائما الى جانبهم، لا سيما في الظروف الأليمة التي إجتازها لبنان".

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