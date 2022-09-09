"مقرّبون" يسوّقون للرئاسة هذا الاسم؟

يطرح بعض المقربين من "التيار الوطني الحر" اسم النائب فريد هيكل الخازن كمرشح محتمل للتوافق في الانتخابات الرئاسية بين رئيس "التيار" جبران باسيل ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "هذا الطرح يتم التسويق له في وسائل الاعلام من دون ان يتحوّل الى طرح سياسي رسمي، حتى ان ايا من القياديين الاساسيين في "التيار" لم يطرح اسم الخازن علنا".

وتشير المصادر "الى ان المحللين المقربين من باسيل وبعض الناشطين والصحافيين يعملون بشكل مستمر على تسويق اسم الخازن وذكره اعلاميا، وهذا امر مستغرب بسبب الخلاف الكبير والتباعد التقليدي بين الخازن و" التيار الوطني الحر".