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لبنان

المطران ميشال عون: اليأس ممنوع في حياتنا

Lebanon 24
09-09-2022 | 01:17
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إعتبر راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون أن "جميعنا ابناء الرجاء، اليأس ممنوع في حياتنا مهما اشتدت الصعاب علينا وقست لأن الشمعة تنير الظلمة، وعلينا ان نستمر في اضاءة الشموع في قلب ظلمات هذا الزمن، لنؤكد تمسكنا بوطننا وايماننا ببعضنا البعض".
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وشدد على "اهمية تضامن جميع اللبنانيين مع بعضهم لانقاذ الوطن المعذب"، آملا ان "يعي جميع المسؤولين اهمية وطنهم والعمل على انقاذه بعيدا من المناكفات والحسابات الشخصية الضيقة".

كلام عون جاء خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه رئيس بلدية المجدل في قضاء جبيل سمير عساكر وعقيلته رين لمناسبة عيد القديس ميخائيل، إذ نوّه بـ"الدور الانمائي للمجالس البلدية في القرى والبلدات على الرغم من الامكانات المادية الضئيلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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