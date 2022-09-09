بين الـ2 مليون و الـ10 الاف ليرة...المواطنون حائرون!

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تستمر أزمة الدواء في لبنان وترخي بظلالها بشكل كبير على اللقاحات المخصصة للاطفال من عمر يوم الى عمر سنة ونصف السنة، فأسعار هذه اللقاحات تم رفع الدعم عنها بشكل كلي، فأمسى سعر الواحد منها لا يقل عن الـ2 مليون ليرة لبنانية بحد ادنى، ما شكل أزمة عند الاهالي لاسيما عند الذين لا قدرة لهم على تأمين الملايين بشكل مستمر.وفي هذا الاطار، تقوم بعض المراكز الصحية (او المستوصفات) التي تشرف عليها وزارة الصحة العامة بتأمين بدائل عن اللقاحات المطلوبة بالتعاون مع "اليونيسيف" بسعر يتراوح بين 10 و20 الف ليرة لبنانية.