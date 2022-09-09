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لبنان

السّاعة 12.. ماذا سيشهد قصر بعبدا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2022 | 03:15
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بيّنت السّاعات الماضية أن دوائر السفارة الأميركية في بيروت تأخّرت في تعميم أي تفاصيل خاصّة بزيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، والتي تبدأ اليوم الجمعة لتشمل مختلف القادة السياسيين لمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
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ورأت المصادر أنّ مختلف الإعلاميين تبلغوا بزيارة هوكشتاين عبرَ تعميمات أخرى صدرت عن الأماكن التي سيزورها، في حين أنّ المواكبة للجولة ستبدأ منتصف ظهر اليوم، إذ سيزور هوكشتاين قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون عند الساعة 12 ظهراً. 

مع هذا، فقد أشارت المصادر إلى أنّ الزيارات المتفرقة التي سيقوم بها هوكشتاين لها دلالة أساسية، وهي تأتي خلافاً لشكل آخر زيارة قام بها. ففي المرة السابقة، التقى هوكشتاين الرؤساء الثلاثة مع بعضهم البعض في قصر بعبدا، في حين أنّ الجولة هذه المرة ستكون متفرقة، وبالتالي لن يكون هناك جمعٌ للرؤساء في مكانٍ واحد حالياً.

وفسّرت المصادر هذا الأمر بأنه قد يكونُ مرتبطاً بدلالات سياسية أساسُها عدم "التناغم" بين الأطراف في ملفات مختلفة، إلا أنّ هذا الأمر لا ينسحب على ملف ترسيم الحدود، لاسيما أن الموقف اللبناني بشأنه موحّد ومعروف، ويعدّ محسوماً بالنسبة لمختلف الأطيافِ الأساسيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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