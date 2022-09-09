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لبنان

برّي ينتقل إلى "المُواجهة".. هكذا سيتحّرك ضدّ "تعنّت" باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2022 | 03:30
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توقّفت مصادر مُتابعة عند المواقف السياسية المُختلفة التي يُطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال المرحلة الحاليّة، إذ تبيّن أن الأخير يُكثف تصريحاتهِ الصحفية والإعلامية بعكسِ المرحلة الماضية.
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واعتبرت المصادِر أنّ برّي يريدُ حالياً خوضَ معركته السياسيّة الفعليّة ضدّ رئيس الجمهورية ميشال عون وذلك من خلال تبيانِ الكثير من المسارات التي حصلت بينهما، في حينِ أنّ بروز برّي على خطّ المواجهة بقوّة، يعني أنّ هناك مشروعاً لكشفِ الكثير من التفاصيل المرتبطة بـ"الكباش السياسي" الذي حصلَ سابقاً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. 

وتوقّعت المصادر أن يزيدَ برّي من نبرة الخطاب تلقائياً طالما أنّ "التعنّت" مستمرّ من جهة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، سواءً على صعيد تشكيل الحكومة أو التّهديد الذي يُطلقه مراراً وتكراراً على صعيدِ المرحلة التي ستلي الشغور الرئاسي، أي بعد انتهاء عهد الرئيس عون. 

وبحسب المصادر، فإنّ برّي سيكون هذه المرّة رأس حربةٍ في مواجهة باسيل وفريقه وذلك من أجل قطع الطريق أمام أيّ خطوة يعتبرها برّي، انقلاباً على النظام والدستور واتفاق الطّائف.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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