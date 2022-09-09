"كمائن" أمنيّة لشعبة "المعلومات".. هذا ما حصل في جونيه والبترون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التالي:

"في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد شبكة تنشط في تجارة وتوزيع وترويج المخدّرات في العديد من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم: م. ي. (من مواليد عام 1989، لبناني) - أ. م. (من مواليد عام 1987 ، لبناني) - د. ق. (من مواليد عام 1980، لبناني).

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