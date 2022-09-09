Advertisement

لبنان

"كمائن" أمنيّة لشعبة "المعلومات".. هذا ما حصل في جونيه والبترون

Lebanon 24
09-09-2022 | 02:06
A-
A+
Doc-P-988856-637983143504923046.jpg
Doc-P-988856-637983143504923046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التالي:
 
"في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد شبكة تنشط في تجارة وتوزيع وترويج المخدّرات في العديد من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم: م. ي. (من مواليد عام 1989، لبناني) - أ. م. (من مواليد عام 1987 ، لبناني) - د. ق. (من مواليد عام 1980، لبناني).
Advertisement
وبتاريخي 2 و3-9-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشّعبة من تنفيذ كمائن ومداهمات نتج عنها توقيف الأول، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة جونية على متن سيارة نوع "كيا سبورتاج"، والثاني في محلّة أدونيس على متن سيارة نوع "كيا" لون فضي، والثالث في محلّة البترون أثناء ترويجه المخدّرات على متن سيارة نوع "فولكس فاكن - غولف" لون أزرق.

 بتفتيشهم والسّيارات، ضُبط بحوزة الأول /36/ مظروفاً بداخلها مادّة الكوكايين زِنتها حوالى /80/غ، كيس نايلون بداخله مادّة الماريجوانا زنِتها حوالى /33،2/غ، هاتفان خلويَّان ومبالغ مالية. وضبط بحوزة الثاني هاتف خلوي ومبلغ مالي، وبحوزة الثالث طبة بلاستيكية بداخلها كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /19،8/غ، كيس نايلون بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /40،3/غ، سيجارة إلكترونية عدد /2/ تحتويان على زيت حشيشة الكيف، هاتف خلوي ومبلغ مالي. وبتفتيش منازلهم، ضُبِط في منزل الثاني مسدس حربي، "دفاتر ورق لف سجائر"، ومبلغ مالي، وفي منزل الثالث كيس نايلون بداخله كميّة من مادّة الماريجوانا وهاتف خلوي ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة انتمائهم لشبكة تجارة وتوزيع وترويج المخدّرات يديرها أحد التّجّار وهو موجود حاليا في جورجيا، وأنهم ينشطون بهذه العمليات في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان.

واجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع السّيّارات والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-09-09
03:15 | 2022-09-09
03:04 | 2022-09-09
03:00 | 2022-09-09
02:59 | 2022-09-09
02:58 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website