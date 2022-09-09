Advertisement

لبنان

كيف علّق نادي القضاة على تعيين محقق عدلي رديف؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 03:04
A-
A+
Doc-P-988859-637983148578653307.jpg
Doc-P-988859-637983148578653307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت نادي قضاة لبنان إلى أنه "بعد أن تأكّد اليوم خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف إنفجار المرفأ، وبغض النظر عن الصلاحيات التي ستمنح له، نقول لكم:" لا يا رجال القانون، ويا أصحاب الخبرة القضائية الطويلة، ليس هكذا تُصان الحقوق وتتحقق العدالة ، ليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وطبعاً، ليس هكذا يتصرف مَن يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس إستقلالية السلطة القضائية".
Advertisement

واضاف النادي في بيان: "أياً كانت الأسباب التي دفعت بكم إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، كان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل".

وختم: "بالله عليكم، إبحثوا عن المعرقل الحقيقي، واجهوه كسلطة، حاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، إستنبطوا الحلول القانونية المناسبة، إستندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية، ولكن لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه. إن الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات، فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً إعتباطية، تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2022-09-09
12:21 | 2022-09-09
15:59 | 2022-09-09
15:49 | 2022-09-09
14:59 | 2022-09-09
14:12 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website