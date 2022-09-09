حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.. قصر بعبدا يُنكّس الأعلام (صورة)

شهد قصر بعبدا، اليوم الجمعة، تنكيساً للأعلام، وذلك حداداً على وفاة الملكة البريطانيّة إليزابيث الثانية.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصدر، اليوم، مذكرة أعلن فيها الحداد الرّسمي لمدة 3 أيام إثر وفاة الملكة الرّاحلة.

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وجاء في نصّ المذكرة: "لمناسبة وفاة ملكة المملكة المتحدة، الملكة اليزابيت الثانية يُعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام من تاريخه ولغاية يوم الأحد 11/9/2022 ضمنا، ويوم الجنازة الأحد بتاريخ 18/9/2022.