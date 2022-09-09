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لبنان

حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.. قصر بعبدا يُنكّس الأعلام (صورة)

Lebanon 24
09-09-2022 | 02:58
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شهد قصر بعبدا، اليوم الجمعة، تنكيساً للأعلام، وذلك حداداً على وفاة الملكة البريطانيّة إليزابيث الثانية.
 
 
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصدر، اليوم، مذكرة أعلن فيها الحداد الرّسمي لمدة 3 أيام إثر وفاة الملكة الرّاحلة.
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وجاء في نصّ المذكرة: "لمناسبة وفاة ملكة المملكة المتحدة، الملكة اليزابيت الثانية يُعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام من تاريخه ولغاية يوم الأحد 11/9/2022 ضمنا، ويوم الجنازة الأحد بتاريخ 18/9/2022. 
وتُنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث الأليم".
 
 
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