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لبنان

تطوّر مهم في إضراب "أوجيرو"... هذا ما سيحدث

Lebanon 24
09-09-2022 | 03:49
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أشارت معلومات للـLBCI إلى أن نقابة موظفي أوجيرو قررت تعليق الإضراب لمدة اسبوع.

ويأتي هذا القرار إفساحاً في المجال لإتمام المفاوضات.
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