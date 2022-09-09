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لبنان

هل تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 04:06
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الاتي:
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- الحال العامة: طقس صيفي جاف وحار نسبياً  يسيطر على لبنان بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر  حتى نهاية الاسبوع، ومن المتوقع ان يتقلب الطقس تدريجياً اعتباراً من ظهر يوم الأربعاء المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة.

- الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تكون الرطوبة النسبية منخفضة. لذا يحذّر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

- السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً ( فوق معدلاتها الموسمية) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

- الاحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر .

- الاثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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