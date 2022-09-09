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لبنان

بلاغٌ للمواطنين من غرفة "التحكم المروري".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 04:07
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أعلنت "غرفة التحكّم المروري"، اليوم الجمعة، عن حصولِ عطلٍ طارئ على الخطّ الساخن 1720 العائد لغرفة العمليّات المشتركة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
وأشارت الغرفة إلى أنه يمكن التواصل مع غرفة العمليات على الرقم 01/564188 لحين معالجة العطل.
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