بلاغٌ للمواطنين من غرفة "التحكم المروري".. ماذا فيه؟

أعلنت "غرفة التحكّم المروري"، اليوم الجمعة، عن حصولِ عطلٍ طارئ على الخطّ الساخن 1720 العائد لغرفة العمليّات المشتركة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

وأشارت الغرفة إلى أنه يمكن التواصل مع غرفة العمليات على الرقم 01/564188 لحين معالجة العطل.

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