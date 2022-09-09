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لبنان

آخر كلام عن لبنان.. ماذا قالت الملكة إليزابيث قبل وفاتها؟

Lebanon 24
09-09-2022 | 04:33
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لم تكُن الملكة البريطانية الرّاحلة إليزابيث الثانية بعيدة عن لبنان، إذ كان البلد الشرق أوسطيّ حاضراً في بال ووجدان الملكة وتحديداً في أصعب وأحلك الظروف التي يمرّ بها.
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آخر الكلام من الملكة عن لبنان كان قبل نحو عامين، وتحديداً عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. حينها، أبرَقت السيّدة الراحلة إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون مُعزّية بشهداء الانفجار، وقالت: "أنا والأمير فيليب نُعرب عن عميق حزننا لسماع نبأ الانفجار. مواساتنا وصلواتنا مع اهالي واصدقاء المصابين والقتلى، وجميع من فقدوا بيوتهم وسبل معيشتهم".
 

وكانت الملكة الرّاحلة التقت بالعديد من الرؤساء اللبنانيين وهم: الرئيس الراحل فؤاد شهاب، الرئيس  الراحل كميل شمعون والرئيس ميشال سليمان.
 
 

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